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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الهواري» يشيد بقرار الرئيس تحميل «تحيا مصر» نفقات حجر العائدين من الخارج

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:23 م
المهندس عبدالحميد
المهندس عبدالحميد الهواري،
أشرف لاشين
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أشاد المهندس عبدالحميد الهواري، القيادى بحزب مستقبل وطن، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق "تحيا مصر" بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، مؤكدًا أن الرئيس على بعد خطوة واحدة من الجميع ويشعر بمعاناة المواطنين في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال "الهواري"، في بيان له، اليوم الخميس، إن الدولة نفذت دورًا مهما وكبيرًا لنقل رعاياها من الخارج، إلا أن بعضهم يعاني من مشكلات مادية ناتجة عن تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ما يصعب عليهم تحمل التكلفة الكاملة في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

وأضاف، أن اهتمام الرئيس السيسي بالمصريين بالخارج يقدم نموذجا إيجابيا في رعاية الدولة لمواطنيها سواء في الداخل أو الخارج، وهو ما يعد أيضا تحولا إيجابيًا غير مسبوق في سياسة الدولة المصرية تجاه أبنائها في الخارج واهتمامها بهم، فضلا عن جدية القيادة السياسية في تطبيق كافة الإجراءات، وتوجيه كافة الدعم لوزارة الصحة لمواجهة انتشار الفيروس وللحفاظ على صحة المصريين.

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