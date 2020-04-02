السبت.. مناقشة تأثير «كورونا» على الطاقة المتجددة

يعقد مجلس الطاقة العلمي، السبت المقبل، جلسة طارئة لأعضاء المجلس، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تأثير فيروس كورونا المستجد COVID19 على الطاقة المتجددة، وصناعة الطاقة على الصعيد الدولي.ومن المقرر أن تناقش الجلسة التأثيرات المتوقعة لـ COVID19 على الاقتصاد العالمي في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، وتباطؤ الأعمال وإعادة توجيه اهتمام الحكومات والنقد إلى الصناعة الصحية.كما تناقش الجلسة التأثيرات الفورية والمتوسطة المدى لهذه الأزمة العالمية في صناعة الطاقة المتجددة، وفهم كيفية تأثير لوائح الطوارئ الحالية في جميع أنحاء العالم على صناعة الطاقة المتجددة أثناء الأزمة وبعدها وما يعنيه ذلك للمشاريع قيد التخطيط والتطوير والبناء والتشغيل، بالإضافة إلي مناقشة نقاط إدارة الأزمات التي تعد أساسية لإعداد الشركات للنمو بعد الأزمة، من الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد والموارد البشرية والسلامة والأمن وغيرها.ويتضمن جدول الأعمال خلال الجلسة التداعيات الحالية للأزمة على المشاريع الجارية ذات الوضع المختلف، بما في ذلك الظروف القاهرة في العقود والتداعيات المالية لأزمة COVID، وهل سيكون الاستثمار متاحًا للمشاريع الجديدة؟ ماذا ستكون تحديات وفرص التمويل؟.