«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الخميس، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوم 13.08%، وأقل عائد 12.69%، ومتوسط العائد 12.99%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 364 يوم، 13.03%، وأقل عائد12.74% ومتوسط العائد12.96%.وطرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.وحسب الموازنة تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.