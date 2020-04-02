اليوم.. أسقف شرق السكة الحديد يعقد لقاءه الروحى أون لاين

يعقد الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس شرق السكة الحديد، مساء اليوم الخميس، لقاءه اليومي مع جموع الأقباط الذي يبدأ يوميًا في تمام الساعة الـ9 مساءً، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.ويناقش الأنبا مارتيروس اليوم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضوع موضوع روحي، في ظل عقد الكنائس للقاءات الروحية أون لاين خلال تلك الفترة.