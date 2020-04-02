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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل شراء شبكة OSN لحقوق بث محتوى ديزني

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:17 م
شبكة OSN
شبكة OSN
محمد مجدي
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أعلنت شركة والت ديزني، عن توفر محتوى ديزني+ للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خدمات التلفزيون المدفوع في المنطقتين، وخدمة البث على الإنترنت التي تقدمها شبكة "أو.إس.إن" OSN اعتبارا من الخميس المقبل، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال باتريك تيليو الرئيس التنفيذي لشبكة "أو.إس.إن" لرويترز عبر الهاتف، إن الشبكة ومقرها دبي، وقعت اتفاقا "طويل الأمد" لحقوق التوزيع الحصرية.

وستصبح البرامج الأصلية لديزني+ بما في ذلك المسلسل الناجح "الماندلوري" (ذا ماندالوريان)، متاحة عبر خدمات التلفزيون المدفوع والبث عبر الإنترنت التي تقدمها "أو.إس.إن" في 17 سوقا إقليمية تشمل مصر ولبنان والسعودية والإمارات.

وتبلغ التكلفة الشهرية لخدمة البث عبر الإنترنت 9.50 دولار.

وقالت "أو.إس.إن"، إنها ستكون أول مرة يجرى فيها توزيع محتوى لديزني+، وهي خدمة والت ديزني للبث عبر الإنترنت، عبر طرف ثالث.

ومن المرجح أن تزيد الصفقة من التنافس مع نتفليكس على سبيل المثال التي لها وجود إقليمي قوي.

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