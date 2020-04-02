متحدث «الوزراء»: ضعاف النفوس يستغلون الأزمة الحالية لاحتكار السلع

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية.وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية في "نشرة السادسة" على القناة الأولى المصرية: "لدينا مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر ونعمل على ضبط الأسواق".وتابع نادر سعد: "بعض ضعاف النفوس يستغلون الظروف والأزمة الحالية من خلال احتكار السلع"، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية حصلت على تكليف بمتابعة الأسواق، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن وكاف.واستكمل: "نرد على الشائعات ونقوم بنفيها بشكل قاطع من خلال المركز الإعلامي ونتابع أي شائعة، إضافة إلى تفعيل مواد قانون العقوبات ضد كل من يروج الشائعات والقانون المصري به عقوبات كافية لردع المخالفين ومروجي الشائعات".