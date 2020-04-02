الشوباشى تروى ذكريات طفولتها: كانت صعبة بسبب ظروف والدى

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن طفولتها كانت صعبة بعد تعرض والدها إلى أزمة مالية أثرت على طبيعة حياتهم.وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأزمة المالية التي تعرض لها والدها جعلتهم ينتقلون من «العيش على السراير إلى الأرض».وتابعت: أنها في عمر التسع سنوات تنبهت إلى تغيير كبير في أسلوب حياتهم بعد الأزمة المالية، وأن والدها اشتغل عامل بعد أن كان صاحب أملاك، ولذلك شعرت أنها يجب أن تقف بجانبه لذلك قامت بإعطاء دروس في اللغة الفرنسية عندما كانت في عُمر التاسعة لمن هم أصغر منها بعام.وكشفت الشوباشي، أنها كانت تعطي 30 درسا في الشهر بواقع ساعة في اليوم، وفي آخر الشهر تحصل على مبلغ مالي 50 قرشا من كل طالب، وعندما وصلت إلى سن الـ 14 عاما كانت تعطي دروسا لمن هم أكبر منها مقابل 80 قرشا في الساعة.وأوضحت أنها كانت قريبة للغاية من والدها بعكس والدتها التي تعلمت منها الكثير، ومن ضمنها منهاج حياتها القائم على المثل الشعبي: «امشي عدل يحتار عدوك فيك».