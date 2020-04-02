597 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تسجيل 597 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وأكدت صحة الاحتلال، ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 6808، و34 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأصيب يعقوب ليتسمان وزير الصحة الإسرائيلي، وزوجته، بفيروس كورونا، وتم نقلهما إلى الحجر الصحي، وذلك بعد اختلاطهما بعدد من كبار الموظفين المصابين بـ"كوفيد-19".كما دخل كل من بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، ويوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد"، للحجر الصحي بعد مخالطتهم ليتسمان.ووجه الكنيست الإسرائيلي بإغلاق مكتب وزير الصحة حتى إشعار أخر، وذلك من أجل تعقيمه، عقب ثبوت إصابة ليتسمان وعدد من قيادات الوزارة بكورونا.