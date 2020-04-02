سؤال برلمانى حول دور القطاع الطبى الخاص فى مواجهة كورونا

توجه النائب الدكتور عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، اليوم الخميس، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، حول دور القطاع الطبي الخاص في مواجهة أزمة فيروس كورونا التي تشهد مصر حاليًا.وقال النائب، في سؤاله: "أزمة فيروس كورونا العالمية التى ضربت كافة أنحاء العالم ضرورة تعضيد التكاتف والتلاحم بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، ومساهمتهما معًا لتجاوز المخاطر، فالأضرار التي تنجم عن الأزمات ما عادت تميز بين فئات المجتمع المختلفة".وأوضح عضو البرلمان: "فى ظل الظروف الاستثنائية التى تحيط بالعالم لمواجهة فيروس كورونا، تظهر الحاجة الماسة إلى تكاتف جميع شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات من أجل حماية المجتمع، وتحقيق الاستقرار له، والمحافظة على المكتسبات التى وصل إليها المجتمع فى أوقات الرخاء، وهو ما ننتظره من القطاع الطبي الخاص في مصر".وأكد أن "القطاع الطبي الخاص في مصر حصل على العديد من الدعم الحكومي، ومن المفترض أن يكون له دورًا في هذه الأزمة بما يمتلكه من إمكانيات وموارد وخبرات وأدوات، للقيام بدور وطني في هذه الأزمة، ويعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الطبي العام".