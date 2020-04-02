ضبط مخزنين لشركات مستلزمات طبية غير مرخصين بالإسكندرية

شنت إدارة تموين المنتزه، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والتفتيش الصيدلي، والتهرب الضريبي للتفتيش على شركات ومخازن المستلزمات الطبية والمطهرات.وأسفرت الحملات الرقابية، وفقا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط مخزنين، لشركات مستلزمات طبية غير مرخصين، وبهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات.كما قامت إدارة التموين بتحرير الكميات المضبوطة من المستلزمات الطبية والمطهرات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.