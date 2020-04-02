إسرائيل تعلن إحدى مستوطناتها في تل أبيب كمنطقة محظورة بعد تفشي «كورونا»

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، مدينة بني براك كمنطقة محظورة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخلها.ونص القرار على عدم السماح بمغادرة بني براك، التي تتبع التقسيم المدني لتل أبيب، إلا لغرض تلقي الرعاية الطبية الأساسية، ونقل الأطفال للضرورة القصوى، وما شبه، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وتم نقل 4500 إسرائيليا من بني براك، تتراوح أعمارهم بين 80 سنة أو أكثر، إلى العزل الصحي في أحد فنادق قيادة الجبهة الداخلية بالجيش.وكشفت الإحصائيات الإسرائيلية عن تفشي فيروس كورونا داخل مستوطنة بني براك، إذ أن واحد من بين كل سبعة إسرائيلين مصاب بكورونا هناك.وظهرت أكثر من 900 حالة مصابة بكورونا داخل المدينة، وسط تحذيرات بأنه قد يكون هناك نحو 75 ألف مصاب.