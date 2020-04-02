خروج 6 متعافين من كورونا من الحجر الصحي بالإسكندرية (صور)

أعلنت مستشفى العجمي النموذجي غرب الإسكندرية، المخصص للحجر الصحي، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، اليوم الخميس، إلى 33 حالة، عقب خروج 6 حالات جدد اليوم، بعدما تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وتماثلهم للشفاء التام.وحصلت "الدستور" على الصور الأولية للمتعافين الجدد، حيث احتفل الفريق الطبي بمستشفى العجمي المركزي للحجر الصحي بالإسكندرية، بتماثل الحالات للتعافي بالتقاط الصور التذكارية معهم.وكان مستشفى العجمي المركزي قد تم تجهيزه على أعلى مستوى بمعايير طبية وأجهزة وأطقم طبية متخصصة، ليكون مستشفى حجر صحي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.ويعد مستشفى العجمي النموذجي من أحدث مستشفيات الإسكندرية ويضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة، بالإضافة إلى 21 سريرا للرعاية المركزة.