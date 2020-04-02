رئيس الوزراء: إمكانيات "الصحة" أكبر من أعداد إصابات كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة المكلفة بإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا، نسقت بالكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن تطورات أزمة فيروس كورونا: "توضع خطة كاملة لهذا التنسيق، تحسبًا لأي شيء، رغم أن إمكانيات وزارة الصحة أكبر بكثير من أعداد الإصابات، والخطة ستتضمن إدخال المستشفيات الجامعية في أداء الخدمات التي تؤدي إلى مكافحة هذا الفيروس، حتى يكون هناك منظومة متكاملة بكل البنية الأساسية الموجودة في الدولة، حتى نستفيد منها أقصى استفادة ممكنة، حتى تكون هناك أماكن ومستشفيات تقدم الخدمة على أعلى مستوى".وقال "إنه لا قلق على وضع فيروس كورونا في مصر، طالما مازالت الإصابات في المنحنى التصاعدي المتدرج".وأضاف: "القلق الشديد لما تكون هناك أعداد ببضع مئات وآلاف في يوم واحد، ولا نريد إن شاء الله أن تنزلق إليها مصر".وتابع: "الموضوع ده مرتبط بكل الإجراءات الاحترازية اللي بناخدها، وبأكد مرة واتنين ومليون، على التزام المواطنين".