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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الالتزام الآن ضروري».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن «كورونا»

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:20 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
عبدالله هشام
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع المقبل مهم للغاية بشأن فيروس كورونا، مطالبا المصريين بتطبيق الإجراءات الحكومية بشكل صارم حتى نتمكن من السيطرة على ذلك الوباء.

ووجه مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، التحية إلى وزارة الداخلية لمجهودها وتحملها مسئولية تطبيق حظر التجوال، كما وجه الشكر إلى الإعلام حيث أنه تحمل في زيادة الوعي لدى المواطن المصري وشرح إجراءات الدولة.

وعن أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر تستعرضها «الدستور» في التقرير التالي:

- لدينا وفرة في السلع الأساسية تكفي لـ3 أشهر، وهناك سلع تكفي لـ6 أشهر وهناك تكليفات رئاسية واضحة بأهمية توفير السلع الأساسية كافة بالتزامن مع دخول شهر رمضان.

- طالب المصريين بتطبيق الإجراءات الحكومية بشكل صارم حتى يتم التمكن من السيطرة على فيروس كورونا.

- تكليف وزير الصحة بزيادة عدد المعامل بالمستشفيات التي تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR)، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

- الدولة اتخذت قرارات لمجابهة فيروس كورونا والحكومة تعلم أن هذه القرارات صعبة لكننا نتخذها لمصلحة الوطن والمواطن.

- مصر لديها 850 مصابًا بفيروس كورونا ومازلنا في المرحلة المتوسطة وبعيدين عن المرحلة الثالثة.

- من المتوقع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع المقبل فالأرقام اليومية هتكون أعلى.

- وقف مؤقت لإعادة المصريين من الخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم في الفترات السابقة.

- بعض المصريين العائدين من الخارج لم يلتزموا بقرارات العزل المنزلي وكانوا سببا في انتشار الفيروس في بعض المناطق

- لم نضع أولادنا في معسكرات أو أماكن مستوى غير لائق وضعناهم في فنادق محترمة وكان هناك توجيه من رئيس الجمهورية ولم نكن ملزمين بتحمل الإقامة ولكن الرئيس وجه بتحمل إقامتهم فترة العزل.

- توجيه رسالة إلى سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط: "مهم جدا الالتزام بالقرارات لان هذه المحافظات بها كثافات عالية من السكان".

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