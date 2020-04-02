محافظ أسيوط يقود حملة لتعقيم وتطهير موقف سيارات نزلة عبداللاه (صور)

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حملة تطهير وتعقيم لموقف نزلة عبداللاه بأسيوط، بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك ضمن حملة تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصًا على سلامة المترددين والمسافرين والوافدين من المواطنين.وذلك ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.جاء ذلك بمشاركة المهندس المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومحمد بشير رئيس حي غرب، ونبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.بدأت الحملة بانطلاق سيارات الكلور المخصصة للتعقيم والتطهير التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي من أمام ديوان عام المحافظة إلى مناطق وأحياء ومنشأت بحي شرق وحي غرب أسيوط ومركز الفتح لتنفيذ الحملات المقررة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا ومن بينها موقف سيارات الأجرة بمنطقة نزلة عبداللاه بمدينة أسيوط كما تم خلال الحملة إجراء كشف حراري للمترددين من المواطنين على موقف السيارات لقياس درجة الحرارة.وأكد المحافظ على استمرار حملات التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية وغير الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج وبوابات وأقسام وغرف وإدارات المديريات والإدارات الخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية وماكينات الصرف والوحدات المحلية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة مضيفًا إنه تم الدفع بعربات وسيارات التعقيم المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بالمراكز والقرى مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة وذلك للحد من انتشار الفيروس وحفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى.كما تفقد المحافظ ؛ عدد من منافذ البيع التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية وتابع اسعار السلع المطروحة أمام الجمهور والمواطنين مشيدًا بجودة الخدمة المقدمة به وبأسعاره المخفضة موجها الشكر للعناصر القائمة على تشغيل تلك المنافذ وتنظيمهم لعمليات الشراء تسهيلا على المواطنين مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية والغذائية فضلًا عن المخزون الاستراتيجي المناسب.كان محافظ اسيوط قد أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.وناشد المحافظ ؛ المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات فضلًا عن عدم الحصول على على معلومات أو بيانات خاصة بفيروس كورونا إلا من مصادرها الرسمية المعتمدة كوزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مشيرا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.