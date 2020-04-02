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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطيران المدني» تواصل تعقيم منشآتها الحيوية للتصدى لـ«كورونا»

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:09 م
تعقيم
تعقيم
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واصلت وزارة الطيران المدني تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ضوء الخطوات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر الفيروس.

وأشار بيان للوزارة، اليوم الخميس، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقاية من الفيروس والتعامل مع أي تداعيات محتملة لهذا الوباء.

وأوضح البيان، أنه تم تعقيم مركز العمليات المتكامل IOCC بأقسامه المختلفة، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير صالة ٢ سفر ووصول داخلى وجميع المكاتب الإدارية بمبنى الركاب رقم (١) بمطار القاهرة الدولي، وذلك فى إطار الجهود المكثفة التى تقوم بها الوزارة لضمان أعلى درجات الوقاية والسلامة الصحية.

وأضاف أن الشركة الوطنية لمصر للطيران وشركة اير كايرو، واصلتا تعقيم طائراتها؛ وخاصة التى تقوم برحلات استثنائية لإجلاء الرعايا المصريين، وذلك بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لمصر للطيران؛ حيث شملت الإجراءات تعقيم قمرات القيادة ومقصورة الركاب والممرات والمقاعد ودورات المياة ومخازن الطائرات، بالإضافة إلى الجسم الخارجي للطائرات.

وأكدت وزارة الطيران المدني، مواصلة المتابعة الدورية لتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية على جميع شركاتها وهيئاتها التابعة لمواجهة فيروس كورونا والوقاية منه حرصًا على سلامة جميع العاملين داخل قطاع الطيران المدني.

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