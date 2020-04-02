«مستقبل وطن» يدعم مستشفيات بنى سويف بـ5 آلاف كمامة و9 كاشف حرارة

أعلن النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن ببني وسف، اليوم الخميس، عن استمرار الحزب في دعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة مستشفيات المحافظة لرفع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا وذلك بتسلم مديرية الصحة بالمحافظة 5 آلاف كمامة، و٩ كاشف حرارة وعدد من بدل العزل والكزالك للعمال القائمين على تطهير القرى.يذكر أن الحزب قام بالعديد من الإجراءات داخل المحافظة خلال الأيام الماضية لمواجهة فيروس كورونا من خلال توفير المستلزمات الطبيبة لكافة المستشفيات بالمحافظة، و٢٠ تنك كلور خام سعة التنك ١٠ ألف لتر خام لتعقيم المنشآت الحيوية والحكومية، وتم توفير ١٤ كاشف حرارة و٥٠٠٠ كمامة طيبه لمديرية الصحة ببني سويف، وطباعة ٢٠ ألف برشور وملصق توعية تم توزيعهم بكافة المراكز والأحياء، وإرسال ٧٠ ألف رسالة توعية عبر المحمول لأهالي المحافظة من سن ١٥ عاما وحتى ٦٥ سنة للتوعية بفيروس كورونا.فيما تم توفير ٢٠٥٠ كزلك والجوانتي شديد التحمل لعمال النظافة وعمال الوحدات المحلية حفاظا عليهم من الإصابة، وتوفير المستلزمات الوقائية من كمامات وجونتي لكل الخدمات الشرطية يوميا، وهناك حملات طرق أبواب يومية بكافه الأحياء والمراكز لتوعية الأهالي بخطورة فيروس كورونا وكيفية والوقاية منه.