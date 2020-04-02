رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المركزي يبقي على أسعار الفائدة

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:03 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
حسن كامل
طباعة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3٪ في فبراير 2020 من 7.2٪ في يناير 2020،مدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9٪ في فبراير 2020 من 2.7٪ في يناير 2020،وهو أدنى معدل مسجل له.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقرعند 5.6٪ خلال النصف الثانى من عام 2019، وهو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 20182019. كما سجل معدل البطالة 8.0 ٪خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 7.8 ٪ خلال الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.

إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطراب كبير في النشاط الاقتصادى والأسواق المالية عالميًا. بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضًا كبيرًا نتيجة انخفاض الطلب بالإضافة الى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.

ولقد اتخذ البنك المركزى المصرى بشكل استباقى مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي. وكان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصةً وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات. وقد انعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.

وفي ضوء ما تقدم، وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020 بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

48 ألف وفاة فى العالم جراء وباء "كوفيد- 19"

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 1-4-2020 في الأسواق

الصور

image description

«الغد» يواصل جهود التطهير ومكافحة كورونا بالدقهلية

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

الأكثر قراءة

مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.. مدبولى: متوسط عدد الإصابات اليومية بكورونا قد يبلغ 80 حالة هذا الأسبوع

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

اضطرابات ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

منوعات

رابط بوابة الأزهر للتسجيل فى استمارة إعانة العمالة اليومية من خلال بيت الزكاة

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تطل على جمهورها عبر اليوتيوب

لتداعيات كورونا.. «الرافدين» تطلق معرض افتراضي للكتاب

محمد الفخراني: القصة من الجمال بحيث لا تحتاج لمن يدافع عنها

معهد جوته يطلق موقع «ابتدي» لدعم المبدعين في الشرق الأوسط