«ليل خارجى» لـ كريم قاسم يعرض الآن على «نتفليكس»

تبدأ NETFLIX "نتفلكيس" في عرض فيلم "ليل خارجي"، بطولة كريم قاسم على منصتها، اليوم الخميس، ويحكي الفيلم قصة ثلاثة أشخاص قادمين من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة، ويقوم كريم قاسم بدور "مو"."ليل خارجي" بطولة كريم قاسم، ويشاركه البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبدالله السيد، ويعتبر الفيلم الثاني لكريم قاسم الذي يعرض على NETFLIX، حيث يعرض له أيضا الفيلم العالمي The First Line.من ناحية أخرى، يستمر كريم قاسم في تصوير دوره في مسلسل "لما كنا صغيرين" المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، ومن أحدث أعماله مسلسل "مملكة إبليس" الذي يعرض الآن على منصة شاهد.