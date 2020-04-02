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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ليل خارجى» لـ كريم قاسم يعرض الآن على «نتفليكس»

الخميس 02/أبريل/2020 - 06:02 م
كريم قاسم
كريم قاسم
حسين الجندي
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تبدأ NETFLIX "نتفلكيس" في عرض فيلم "ليل خارجي"، بطولة كريم قاسم على منصتها، اليوم الخميس، ويحكي الفيلم قصة ثلاثة أشخاص قادمين من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة، ويقوم كريم قاسم بدور "مو".

"ليل خارجي" بطولة كريم قاسم، ويشاركه البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبدالله السيد، ويعتبر الفيلم الثاني لكريم قاسم الذي يعرض على NETFLIX، حيث يعرض له أيضا الفيلم العالمي The First Line.

من ناحية أخرى، يستمر كريم قاسم في تصوير دوره في مسلسل "لما كنا صغيرين" المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، ومن أحدث أعماله مسلسل "مملكة إبليس" الذي يعرض الآن على منصة شاهد.

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