برلماني يشيد بإجراءات الدولة لمواجهة «كورونا»

شدد النائب إيهاب غطاطي عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدولة للسيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد والحيلولة بكل السبل لمنع تفشيه.وأشاد غطاطي، في بيان له اليوم، بالتوجيهات التي أصدرها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتوفير السلع والمنتجات في الأسواق لقرب حلول شهر رمضان المبارك وتوجيهاته لوزيري الداخلية والتموين، بالتصدي بكل حسم للمتلاعبين بالأسعار وضبط الأسواق بكل حسم وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار واستغلال هذه الظروف التي يمر بها الوطن.كما أشاد بالإجراءات التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة المعنية، والتي تبذل قصارى جهدها في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، قائلا: إنها فترة حساسة لمواجهة الوباء والاستعداد لقدوم شهر رمضان المبارك، مشيدا أيضا بالجهود الهائلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي قامت من خلالها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة بتطهير 7500 مؤسسة حكومية في إطار التصدي للفيروس.