خبير عسكري: أردوغان استغل كورونا لإرسال قواته لسوريا

أكد العميد علي مقصود الخبير العسكري السوري، أن إرسال تركيا مؤخرا المزيد من التعزيزات العسكرية إلى شمال سوريا، جاء بعد قيام المجموعات الإرهابية بعدة خروقات في منطقة المسطومة، حيث توجد القوات التركية بما يشي بأن تركيا هي من دفع بهم لفعل ذلك، مستغلة الوضع العالمي المشغول بوباء كورونا.وأوضح "مقصود" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أردوغان يريد التنصل من اتفاق موسكو الأخير، بل قام باقتطاع أجزاء من محافظة إدلب وضمها إلى تركيا بعد أن ربطتها كهربائيا وهاتفيا مع الإرهابيين، ولكن وصلت رسائل من سوريا وروسيا تحذر من هذه اللعبة القذرة، وبأن الجيش السوري قد يبدأ المعركة للقضاء على الإرهاب وطرد الأتراك وتحرير إدلب.وأشار الخبير العسكري إلى أنه في هذا السياق جاء اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مؤخرا الذي فهم المضمون، وأكد أنه سينفذ الاتفاق بينهما في سوريا وكذلك اتفاقهما بشأن ليبيا.