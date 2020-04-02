«غرفة الطباعة» تطالب بعدم زيادة أسعار منتجات المصانع

طالب أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، جميع أعضاء الغرفة وأصحاب المصانع، بعدم رفع أو زيادة أسعار مستلزمات إنتاج المصانع وخاصة المواد الخاصة بالسلع الغذائية والمنظفات الطبية.وأكد جابر، خلال تصريحات له، أن الغرفة تلقت عددا كبيرا من شكاوى صناع المواد الطبية والغذائية والطبية والمنظفات بسبب قيام بعض الصناع برفع أسعار التوريد خلال الوقت الجاري.وأشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم الصناعة والمصانع في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وأبرزها خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع.