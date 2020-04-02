مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.. مدبولي: "من الصعب غلق المدن الكبرى.. أطالبكم بالالتزام"
الخميس 02/أبريل/2020 - 05:52 م
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال مؤتمر رئيس الوزراء اليوم رسالة إلى المواطنين في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، بورسعيد وغيرها من المحافظات الكبيرة، طالبهم فيها بالالتزام بأقصى قدر من الاجراءات الاحترازية الأسبوع القادم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "ونزود شوية الالتزام بالمقارنة ببقية المحافظات الأخرى، لأننا عندنا كثافات سكانية كبيرة جدًا، وفي بعض المحافظات اللي ليها ظهير ريفي اتخذنا إجراءات فيما يخص الحظر ونوع من غلق هذه القرى لحصر الإصابات وده حقق شيء إيجابي كبير على الأرض".
وقال إنه من الصعوبة بمكان غلق المحافظات الحضرية والمدن الكبرى، على غرار ما حدث ما حدث في بعض القرى والمراكز.
وأضاف "مش هقدر أقفل أحياء وشوارع لمجرد إني عندي بعض الإصابات الموجودة فيها، الحل الوحيد هو التزامنا، بالإجراءات اللي الدولة بتقول عليها، لا بد من الالتزام بتطبيق العزل في المنزل، وهذا الأمر يؤثر على سرعة انتشار المرض في هذه المناطق
مؤتمر رئيس الوزراء اليوم
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "ونزود شوية الالتزام بالمقارنة ببقية المحافظات الأخرى، لأننا عندنا كثافات سكانية كبيرة جدًا، وفي بعض المحافظات اللي ليها ظهير ريفي اتخذنا إجراءات فيما يخص الحظر ونوع من غلق هذه القرى لحصر الإصابات وده حقق شيء إيجابي كبير على الأرض".
وقال إنه من الصعوبة بمكان غلق المحافظات الحضرية والمدن الكبرى، على غرار ما حدث ما حدث في بعض القرى والمراكز.
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وأضاف "مش هقدر أقفل أحياء وشوارع لمجرد إني عندي بعض الإصابات الموجودة فيها، الحل الوحيد هو التزامنا، بالإجراءات اللي الدولة بتقول عليها، لا بد من الالتزام بتطبيق العزل في المنزل، وهذا الأمر يؤثر على سرعة انتشار المرض في هذه المناطق