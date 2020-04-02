الوزراء: غلق بعض القرى حقق نتيجة إيجابية على الأرض

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الأسبوع القادم مهم للغاية في الاستمرار في تنفيذ الإجراءات التي جرى اتخاذها، مشددا في الوقت ذاته على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ستؤثر بشكل كبير على السيطرة على أرقام الإصابات جراء فيروس كورونا وحتى لا نرى أي سيناريو كالذي نشاهده في دول العالم والتي يحدث بها إصابات بعشرات الآلاف في اليوم الواحد بخلاف الوفيات.وأضاف مدبولي - خلال مؤتمر صحفي - أنه منذ تطبيق تلك القرارات وهناك اجتماعات مستمرة مع كل الجهات، حيث جرى عقد مجلس المحافظين مرتين خلال أسبوع واحد لمتابعة الموقف بالكامل من خلال تطبيق قرارات الحظر وتوافر السلع التموينية ومستلزمات المستشفيات وكل الكيانات الطبية وهدفنا هو الاطمئنان من كل محافظة على الموقف بها.وأوضح مدبولي أن التحدي الحقيقي الذي يواجهنا هو الكثافات السكانية في القاهرة الكبرى والاسكندرية والمحافظات الحضرية الكبيرة على سبيل المثال بورسعيد، مطالبا مواطني تلك المحافظات بالالتزام بأقصى قدر من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وقال: جرى اتخاذ إجراءات في بعض المحافظات التي يوجد لها ظهير ريفي وبعض القرى فيما يخص الحظر أو غلق هذه القرى حتى يتم حصر المرض في بعض الأعداد، لافتا إلى أن هذا الإجراء حقق نتيجة إيجابية على الأرض، إلا أن هذا الإجراء من الصعوبة تطبيقه في المناطق الحضرية والمدن الكبيرة، وأوضح أن الحل الوحيد هو التزامنا كمواطنين بكل الإجراءات التي تتخذها الدولة.