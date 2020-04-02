خبير اقتصادى: مشاركة القطاع الخاص مع «العام» يزيد الإيرادات

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة القطاع الخاص في شركات قطاع الأعمال العام، يضيف لها مزيدا من الإنجازات والنجاحات، مما يضاعف من حجم إيراداتها وتوسع خطوط انتاجها.واضاف الغزاوي في تصريح لـ"الدستور" أن القطاع الخاص يتمتع بكوادر إدارية وقدرات تقنية وتمويلية عالية، لذا يفضل مشاركته في الشركات الحكومية؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة ووضع الاستراتيجيات وبرامج التطوير المختلقة بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني.وأشار إلى أن الدولة قدمت مزيدا من المحفزات الاستثمارية تشجيعا للصناعة والاستثمار، لذلك لا بد من مشاركة القطاع الخاص لدعم الصناعات المصرية وخلق بيئة مناسبة لسوق العمل في مصر.