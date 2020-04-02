الوزراء: مليون إصابة فى العالم بكورونا وفى مصر 850 حالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن وزراة الصحة وفرت 1000 سيارة مجهزة بالكامل للعمل كعيادات متنقلة للكشف على المواطنين بجميع المحافظات فى إطار عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا.وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الإصابات بفيروس كورونا فى العالم وصلت إلى مليون إصابة، بينما نتكلم فى مصر فى حدود 850 إصابة.