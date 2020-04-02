لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي لخرقه سيادته

تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية، بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، متهمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بخرق سيادتها على نحو يتسم بالخطورة، بقصف 3 طائرات حربية إسرائيلية مؤخرا مواقع سورية انطلاقا من الأجواء اللبنانية، الأمر الذي يشكل تهديدا للبنانيين الآمنين.وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية - في بيان اليوم الخميس - أن الخرق الإسرائيلي الأخير للسيادة اللبنانية، يأتي في وقت يواجه العالم أجمع خطر تفشي وباء كورونا، مطالبة من مجلس الأمن وضع حد نهائي للخروقات الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل تتمادى في انتهاك السيادة اللبنانية بشكل يومي جوا وبرا وبحرا.