محافظ كفر الشيخ يتابع غلق المحال التجارية في تاسع أيام الحظر (صور)

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، غلق جميع المحال التجارية بكافة نواحي المحافظة، والمرور المستمر لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة، في تاسع أيام الحظر، من الـ 5 مساءًا حتى الـ 6 صباحًا فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشدد المحافظ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.‬وأشاد بما لمسه من حرص المواطنين وإيمانهم بتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة التي تأتي في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أرواحهم لضمان سلامتهم، وذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).