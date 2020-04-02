الكرملين ينفي بحث بوتين وولي عهد السعودية أسعار النفط

نفى الكرملين الروسي، مساء اليوم الخميس، تحدث الرئيس فلاديمير بوتين إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن أسعار النفط، كما قال الرئيس الأمريكي في وقت سابق، وذلك وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وقال ترامب في وقت سابق اليوم إنه للتو تحدث إلى صديقه محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي بوتين، معربا عن توقعه أن يقوموا بخفض نحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، ليصل إلى 15 برميل يوميا وإذا حدث ذلك، سيكون رائعًا لصناعة النفط والغاز، على حد قول ترامب.وارتفعت أسعار النفط اليوم بقيمة 30% بعد دعوة السعودية لاجتماع لمنظمة أوبك، التي قالت إنها دعت لهذا الاجتماع تقديرا لطلب الرئيس ترامب والأصدقاء في الولايات المتحدة.