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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس الوزراء: السيسى وجه بتحمل الدولة تكاليف إقامة العائدين من الخارج

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:44 م
الدكتور مصطف مدبولي
الدكتور مصطف مدبولي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم تسيير عدد كبير من الطائرات لإعادة المصريين العالقين في الخارج، موضحًا أن العالق هو المواطن الذي كان موجودًا على أرض مصر واضطر للسفر لمهمة عمل أو رحلة علاج في الخارج أو رحلة سياحية وزمنه انتهى ولازم يرجع، لأن ليست له إقامة في تلك الدول.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: "وجهنا العائدين بعزل أنفسهم ذاتيا 14 يوما، لكن للأسف لم يكن هناك التزام كامل، والكشف في المطار كشف لحظي، لا يعني أنه خالي من الإصابة".

وأدرف: "للأسف عدد من المصريين لم يلتزموا بالموضوع، ولذلك انتشر الفيروس في عدد من الأماكن، لذا قررنا نطبق العزل بأنفسنا".

وتابع: "لم نضع أولادنا في معسكرات، وإنما في فنادق محترمة جدا، لم نكن ملزمين بتحمل الإقامة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحمل الدولة لتكاليف الإقامة".

وأوضح رئيس الوزراء أنه يوجد ملايين المصريين في الخارج من الصعوبة إرجاعهم، لأن المطارات مقفولة ومن الاستحالة إرجاعهم، مشيرا إلى أنه تمت إعادة الغالبية العظمى من العالقين.

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