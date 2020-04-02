جامعة المنصورة: وصول 37 جهاز تنفس صناعى و51 سرير عناية مركزة

أعلن الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى جامعة المنصورة، وصول أجهزة ومشتملات وحدة عناية الخير وتضم ٤ أجهزة صدمات للقلب، ٣٧ جهاز تنفس صناعى للعناية المركز الجديدة، و٥١ سرير عناية مركزة بمشتملاتهوأكد كمال استلام سيارة إسعاف جديدة "إسعاف عناية مركزة" مجهزة لنقل الحالات الحرجة من وإلى المستشفى، مشيرا إلى أن السيارة شاملة التجهيزات الطبية والهندسية طبقا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة.وأشار إلى أن مشتملات العناية المركزة الجديدة وسيارة الإسعاف الجديدة تمت بتبرعات من المجتمع المدنى ورجال الأعمال لمساندة الدولة فى هذه الظروف الحالية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.ويهيب الشعراوى برجال الأعمال وأهل الخير ومؤسسات المجتمع المدنى فى استمرار دعم مستشفى جامعة المنصورة للانتهاء من تجهيز العناية المركزة.