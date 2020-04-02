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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)

الخميس 02/أبريل/2020 - 05:44 م
حملة لتوعية المواطنين
حملة لتوعية المواطنين
إسلام نصير
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أطلقت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة المنيا، برئاسة حاتم رسلان، العديد من حملات التوعية والتعقيم بالمحافظة، وذلك تحت رعاية المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للحملات التي دشنها الحزب مؤخرا للتصدي لفيروس كورونا المستجد، تحت إشراف لجنة الطوارئ الصحية الوطنية برئاسة الدكتور محمد نصر، وحملتي إغاثة وتعقيم.

وقامت لجنة المرأة بالمحافظة برئاسة الدكتورة منى عليوة، بحملة لتوزيع القفازات على المواطنين خلال صرفهم للمرتبات والمعاشات من منافذ جهات الصرف، بالتنسيق مع مديري جهة التأمينات والمعاشات وبنك ناصر.

وحرصت لجنة المرأة، على تنظيم الطوابير بسبب صرف المعاشات والمرتبات على ماكينة الصرف الآلي لبنك ناصر والذي يخدم عددا كبيرا من المواطنين وشهد زحاما كبيرا.

وحرص فريق اللجنة العامة للمرأة، على نشر التوعية بين المواطنين خلال عملية صرف المعاشات والمرتبات والتعريف بمخاطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية والحماية.

وقامت اللجنة بإطلاق مبادرة "كلنا أولادك ومعاك" بهدف الوصول لكبار السن؛ لتوعيتهم وتخفيف القلق والبقاء في منازلهم والتواصل معهم في أي وقت لحين مرور فترة الحظر وبعدها.
«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)
«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)
«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)
«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)
«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)
«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)
«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)
«وفد المنيا» يطلق حملة لتوعية المواطنين أمام ماكينات الصرف الآلى (صور)

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