مؤتمر رئيس الوزراء اليوم.. مدبولى: متوسط عدد الإصابات اليومية بكورونا قد يبلغ 80 حالة هذا الأسبوع

مؤتمر رئيس الوزراء اليوم

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: "هذه المرحلة تلقي علينا عبئًا هامًا حتى نتكاتف ليستمر تواجدنا بتلك المرحلة".







وتابع: "الطبيعي أن الأرقام على مستوى اليوم هتبدأ في التزايد، الأسبوع اللي فات المتوسط كانت في التلاتينات والأربعينات والأسبوع ده الإصابات اليومية هتبقى في المتوسط بين 60 أو 70 أو 80، وممكن الأسبوع يبقى أكتر شوية، كل ده ميقلقناش، لأننا طول ما إحنا في المنحنى التصاعدي المتدرج ميقلقناش في أي حاجة".