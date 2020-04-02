محافظ الدقهلية: تسليم 98% من شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عن تسليم 98% من شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، منذ بدء إجراءات تسليم الشرائح للطلاب يوم الإثنين الماضي، مشيرا إلى أنه تم تسليم شرائح التابلت لـ44 ألف طالب وطالبة من إجمالي عدد الطلاب الذين يبلغ عددهم 46 ألف.وأكد محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاتصالات، تم تخصيص ما يزيد عن 25 مدرسة لتوزيع شرائح التابلت على الطلاب فيها لمنع التكدس والزحام والتخفيف على الطلاب وأولياء أمورهم في الحصول على الشرائح.كما أوضح أن المحافظة حرصت على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب وأولياء الأمور أثناء حصولهم على شرائح التابلت، وكذلك اتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بالصحة العامة وكافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، لتوفير مناخ صحي آمن، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على الخروج من هذه المرحلة بسلام وأن سلامة المواطنين تأتي في المقام الأول.