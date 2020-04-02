خبراء يرصدون شائعات كورونا المتداولة على مواقع التواصل

تناول تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، بعض الأخبار المزيفة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، وسط تحذيرات للتحقق من مصادر مشاركتهم معلومات خاطئة قبل أن يتمكنوا من مشاركتها.يتتبع العلماء وفقا للصحيفة انتشار معلومات الخاصة بفيروس كورونا المزيفة والحقيقية لمعرفة القصص التي تحظى باهتمام أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي.وذكرت الصحيفة أن باحثون من الجامعة المفتوحة سيقارنون منشورات كورونا على تويتر وفيسبوك وموقع ريدت Reddit مع المقالات التي تم التحقق منها.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة المملكة المتحدة ارتفاعًا في الروايات الكاذبة والمضللة حول كورونا.وتابعت الصحيفة بأن البروفيسور هاني العاني من جامعة عمان، قال "إن بحثه يمكن أن يساعد الحكومات والعلماء والمنظمات الصحية على وقف انتشار الشائعات الخطيرة بشكل أفضل".وقال إنهم سيبحثون أيضًا عن طرق لتنبيه الأشخاص مباشرة على تويتر وReddit إذا كانت المشاركة التي يشاركونها من مصدر مزيف أو تحتوي على معلومات خاطئة.ونوهت الصحيفة على أن منكرو فيروس كورونا يستخدمون مواقع فيسبوك ويوتيوب وواتس اب، لنشر نظريات المؤامرة والمعلومات الخاطئة حول كورونا.ومن جانبهم، قال رواد التواصل الاجتماعي "إنهم يعملون بنشاط لرصد وإزالة المعلومات الخاطئة حول كورونا ويقومون بالترويج لمصادر المعلومات الرسمية.وتابعت الصحيفة بأن الباحثون يسعون إلى فضح الأساطير والأكاذيب بشأن كورونا، مثل أن الفيروس هو فيروس من صنع الإنسان، ويمكنك معرفة ما إذا كان لديك الفيروس عن طريق حبس أنفاسك لمدة 20 ثانية وأن أخذ حمام ساخن سيمنعك من التقاط الفيروس التاجي.ويقول الباحثون إن المعلومات الخاطئة والنصائح المزيفة يمكن أن تكون خطيرة لأنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية.