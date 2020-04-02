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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر
رئيس الوزراء يطالب المحافظات كثيفة السكان بمزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
الخميس 02/أبريل/2020 - 05:38 م
مصطفى مدبولى
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طالب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المحافظات كثيفة السكان بمزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
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