«شباب ورياضة الإسكندرية» تستكمل إجراءات التعقيم بمنشآتها

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، العمل على الإجراءات الوقائية داخل ديوان عام المديرية وجميع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديرية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة والتعقيم وتوعية العاملين، وقياس درجة الحرارة للأفراد والعاملين داخل المديرية، ومرتادي المديرية.وقامت المديرية بتوعية العاملين بها بالطرق الوقائية من مخاطر الأوبئة وكيفية انتشارها وتجنبها، ونشر وتوزيع منشورات التوعية الصحية عن فيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسهم من العدوي، بالإضافة إلى قيام مسئولي النظافة بالمديريه بأعمال التعقيم والتطهير لكل طوابق المديرية على مدار اليوم، والحرص على تنظيف وتعقيم المكاتب الإدارية، وغرف الاجتماعات، والمصاعد، وتوفير الكمامات الطبية لارتدائها، وكذا توفير المطهرات اللازمة.كما أطلقت مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية - عبر موقعها على الانترنت - عددت من الأنشطة التفاعلية والتعليم عن بعد وكذا إطلاق مسابقة (الزم بيتك..وأعرض موهبتك).