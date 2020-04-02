أحوال: أردوغان يطالب بجمع التبرعات ويحظر الأمر على البلديات المعارضة

أكد موقع "أحوال" التركي، أن البلديات التركية التي تقع تحت حكم المعارضة، طالبت الحكومة بالسماح لهم بحملاتهم الخيرية من أجل جمع المساعدات لمواجهة فيروس كورونا التاجي.وتابع أن 11 عمدة من البلديات قاموا بالتوقيع على مذكرة حتى تسمح لهم الحكومة بجمع التبرعات، حيث حظرت الحكومة على البلديات جمع أي مساعدات بدون إذن من حاكم المقاطعة الذي عينته الحكومة المركزية.وأضاف أن الحكومة تحظر على رؤساء البلديات جمع أي تبرعات، في حين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق حملة لجمع المساعدات والتبرعات من لمساعدة ضحايا الفيروس.وأشار إلى أن القانون لا يعارض تلقي التبرعات، بينما تحظره وزارة الداخلية لممارسة هذه الأنشطة تاركة سكان البلديات والمقاطعات يعانون من انتشار الفيروس.