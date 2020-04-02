الاحتلال يوقف هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة ج بسبب كورونا

أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تجميد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة "ج" في الضفة الغربية المحتلة، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أذاعت القناة الـ13 في التليفزيون الاسرائيلي.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 6211 حالة، و33 حالة وفاة.وأكدت جهات حكومية إصابة يعقوب ليتسمان، وزير الصحة الإسرائيلي، وزوجته بفيروس كورونا، وتم نقلهما إلى الحجر الصحي، وذلك بعد اختلاطهما بعدد من كبار الموظفين المصابين بـ"كوفيد-19".ودخل كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، ويوسي كوهين رئيس الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، الحجر الصحي، عقب مخالطتهما ليتسمان.