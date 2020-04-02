«وفد كفر الشيخ» يطلق حملات توعية للحد من أخطار كورونا

أطلقت اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة كفرالشيخ برئاسة محمد نجيب زغلول، حملة إرشادية وتوعية بخطورة فيروس كورونا وكيفية مواجهته والحد من انتشاره وطرق الوقاية منه وحماية المواطنين من أخطاره، ذلك تحت رعاية المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للحملات التي دشنها الحزب مؤخرا للتصدي لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تحت إشراف لجنة الطوارئ الصحية الوطنية برئاسة الدكتور محمد نصر، وحملتي إغاثة وتعقيم.وانطلقت مجموعات عمل من شباب وسيدات الوفد بكفر الشيخ بين الناس طالبتهم بالحد من الزحام والالتزام بكل التعليمات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.وكان محمد نجيب زغلول رئيس اللجنة العامة قد شكل غرفة عمليات برئاسته، لمتابعة الأمر يوميا وتقديم يد المساعدة بالتعاون مع الجهات المعنية، تكونت من الصحفى حمادة بكر سكرتير عام اللجنة العامة وسكرتير الهيئة الوفدية وعبد الحميد داود ومنال ايوب ودعاء للو، حيث تقدمت المرأة الوفدية بكفر الشيخ الصفوف للتوعية بين الناس.من جانبه؛ قال محمد نجيب زغلول رئيس اللجنة العامة للوفد بكفر الشيخ، إننا ملتزمون حيال مجتمعنا بأن نتعاون سويا مع كافة الجهات لمواجهة هذا الوباء وذلك تأكيد للدور المجتمعى للوفد وتضامنا مع الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من الوباء، وأشاد الصحفى حمادة بكر بسياسات وخطوات الدوله منذ ظهور الوباء وجميعها خطوات استباقية وناجحة،مؤكدا فور تحديد مستشفيات العزل قمت على الفور بزيارة سريعة إلى مستشفى العزل ببلطيم وتأكدت من جاهزيتها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا وتضمن نخبة من الأطباء اطقم التمريض مدربين وعلى مستوى عالى من الاحترافية فى التعامل مع هذا الفيروس.وأشار "بكر" إلى استمرار الحملات التى ينفذها وفد كفرالشيخ جنبا إلى جنب الدولة المصرية حيث سنقوم مطلع الأسبوع القادم بتطهير المقرات والمؤسسات الحكومية، وتقول منال أيوب نائب رئيس لجنة بندر مطوبس، إن تواجدنا بين السيدات للتوعية ضد هذا الوباء ومازلنا نراهن على وعى المصريين فى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التى تحث عليها الدولة أهمها البقاء فى المنازل للحد من المخالطة وانتشار الفيروس.وأشار المهندس عبد الحميد داود، إلى أن الدور المجتمعى الرائع الذى يقوم به حزب الوفد فى مجابهة فيروس كورونا بتوجيهات ورعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب هى امتداد لمبادرات الوفد تضامنا مع الشعب المصرى والدولة المصرى لاسيما وأن مصر تحتاج إلى الأصطفاف الوطنى والتوحد من أجل الوطن فى ظل الظروف الراهنة.