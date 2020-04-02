بوتين: خطر كورونا لا يزال قائمًا وذروته لم تأتِ بعد فى العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مد فترة العطلة مدفوعة الأجر التي تم إعلانها بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في عموم أراضي روسيا، حتى نهاية 30 أبريل الجاري.وقال بوتين، في كلمة متلفزة للشعب الروسي، اليوم الخميس: "إن خطر فيروس كورونا لا يزال قائما، وذروته لم تأت بعد في العالم وفي روسيا".وأضاف قائلا: "أنه من المحتمل تقليص فترة العطلة مدفوعة الأجر هذه؛ إذا سمح الوضع بذلك"، مشيرا إلى أن هيئات السلطة والمؤسسات الطبية والصيدليات ومتاجر السلع الأولية والأساسية سوف تستمر في العمل خلال هذه الفترة، مشددا على ضرورة الحفاظ على أماكن العمل ودخل المواطنين الروس.ولم يستبعد الرئيس الروسي اتخاذ قرارات إضافية وفقا لتطور وضع فيروس "كورونا" في روسيا، بما في ذلك تخفيض أوقات العمل والدوام.كما منح بوتين، صلاحيات إضافية لحكام المناطق والأقاليم الروسية، لمواجهة تفشي الوباء مع التنسيق مع الحكومة الفيدرالية في موسكو، موجها الشكر للأطباء والمتطوعين وكل من شعر بالمسئولية في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد في روسيا.