محمد خليفة يقود أكبر حملة للتطهير والتعقيم ضد كورونا في المحلة

قاد الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب وسكرتير لجنة الوفد في الغربية، أكبر حملة للتطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد في مدينة المحلة الكبرى، بناء على توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، لدعم ومساندة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا القاتل.بدأت الحملة بشركة مصر للغزل والنسيج والتى تم استئناف العمل بها بعد قرار إيقاف مؤقت نظرا لوجود عدد كبير من العمال الذى يتعدى ١٢٠٠٠ عامل ومن أكبر مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط وكذا شركة النصر للغزل والنسيج والتى تضم نحو ٤٠٠٠ عامل حيث بالتنسيق مع إدارة صحة أول المحلة.جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير مدير الإدارة وبرفقة رئيس مجلس الإدارة حسين شفتوره، ومحمد فتحى رئيس نقابة، وفريق التثقيف الصحى والوقاية.وتضمنت الحملة توزيع منشورات توعية للتعامل والوقايه من الفيروس كورونا لمنع انتشار العدوى وبالتعاون مع جمعية قلوب مصيره الدكتور علاء الغمراوى، وتم تعقيم العنابر التشغيل والاطمئنان على اتباع الشركه لنظم الوقاية.وتضمنت الحملة أيضا تطهير وتعقيم أقسام الشرطه والعديد من الأحياء بمدينة المحلة الكبرى، وأثناء ذلك تم ملاحظة تكدس عدد كبير جدا من المواطنين من بنك ناصر الاجتماعى لقبض المعاش والنفقة وتم عمل مجهود كبير من قبل المحافظة والإدارة الصحية بالتعاون مع الدكتور محمد خليفة لتوعية المواطنين وتوفير كراسي ومشروبات وعمل توعية لعدم تكدس المواطنين منعًا لانتشار العدوى وتم مساعدتهم حتى إنهاء التكدس وتقديم خدمة للمواطنين للعمل على راحتهم.ووجه الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب، خالص الشكر والتقدير للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا الله نائب المحافظ والدكتور عبد الناصر وكيل وزارة الصحة، والدكتورة عبير مدير الإدارة الصحيه أول ولأجهزه الشرطة بقيادة اللواء محمود حمزة، مدير الأمن، وجميع التنفيذين ورؤساء الأحياء أول وثان المحلة على العمل لمصلحة المواطنين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.