استئناف أعمال التطهير والتعقيم بكافة المواقع السياحية والأثرية

قالت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، إن الوزارة تستكمل أعمال التطهير والتعقيم في مختلف المنشآت الفندقية وجميع المواقع والمتاحف الأثرية؛ فقد تم تعقيم الفنادق الثابتة والعائمة بمحافظتي الأقصر وأسوان، كما تم تطهير وتعقيم القرية النوبية.وذلك بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.وأوضحت أن التعقيم شمل البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.وفي نفس السياق انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف والمواقع الأثرية.وأشار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إلى أن أعمال التعقيم والتطهير تم استكمالها بالعديد من المتاحف منها متحف الغردقة، ومتحف جاير آندرسون ومتحف الاسماعيلية، ومتحف السويس ومتحف رشيد القومي، ومتحف سوهاج.ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، أن الأعمال انتهت أيضًا في معبد فيله بأسوان والمسلة الناقصة، ومناطق مقابر الشاطبي ومصطفى كامل الانفوشي وعمود السواري وكوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استكمال الأعمال في هرم هوارة بالفيوم.