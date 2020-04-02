وزير العدل التركى يعترف بتفشى كورونا فى السجون (فيديو)

نشر موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، تصريحات لوزير العدل التركي، عبدالحميد جول، أعلن خلالها أن العاملين في السجون لن يذهبوا لبيوتهم بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها تركيا لحصار تفشي الوباء بين مواطنيها.وأجرى وزير العدل، عبدالحميد جول، مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا، وقال خلاله: "اعتبارًا من اليوم لن يذهب العاملون في السجون لبيوتهم، وسيبقون في المكان المعزولين فيه".وأشار جول، إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقات مع 459 شخصًا في 58 محافظة في آخر أسبوعين، قائلا: "هناك قانون تجاه كل من يحاول استغلال فترة الطوارئ الحالية بسبب فيروس كورونا وتحويلها إلى فرصة"، معلنا أنه تم تأجيل جميع الجلسات والإجراءات غير العاجلة حتى 30 أبريل.