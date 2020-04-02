بدء تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق المراقي - بهي الدين بسيوة

قال اللواء وفائي الحصيوة رئيس مجلس ومدينة سيوة، في بيان إعلامي، إنه تم اليوم الخميس، البدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد 80 عامود كهرباء بقرية بهي الدين بسيوة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في نطاق مركز ومدينة سيوة.وأوضح أن ذلك جاء بحضور محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، واحمد يوسف رئيس قرية المراقي، وأبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين، والمهندس علي عبدالنبي علي مدير هندسة كهرباء سيوة.وتابع أنه تم اليوم البد في تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق "المراقي - بهي الدين" ضمن خطة الطرق للعام المالي الحالي 20192020 تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمركز ومدينة سيوة.