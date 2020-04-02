تعقيم عدد من المواقع الأثرية والمتاحف للوقاية من كورونا

انتهى المجلس الأعلى للآثار من أعمال تعقيم وتطهير عدد من المتاحف والمواقع الأثرية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.وأشار رئيس قطاع المتاحف مؤمن عثمان، في تصريح اليوم الخميس، إلى أن أعمال التعقيم والتطهير جرى استكمالها بالعديد من المتاحف منها متحف الغردقة، ومتحف جاير آندرسون ومتحف الإسماعيلية ومتحف السويس ومتحف رشيد القومي ومتحف سوهاج.من جانبه، أوضح رئيس قطاع الآثار المصرية، الدكتور أيمن عشماوي، أن الأعمال انتهت- أيضًا- في معبد فيله بأسوان والمسلة الناقصة، ومناطق مقابر الشاطبي ومصطفى كامل الانفوشي وعمود السواري وكوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى استكمال الأعمال في هرم هوارة بالفيوم.