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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة الإغاثة بالأطباء العرب تطلق مشروعًا لمكافحة سوء التغذية وكورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:19 م
اتحاد الأطباء العرب
اتحاد الأطباء العرب
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أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، إطلاق مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان تحت عنوان "مقاومة الجوع وسوء التغذية"، للتغلب على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، كما تتضمن السلة الغذائية مواد للنظافة الشخصية والمطهرات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتجرى مراحل المشروع في كل من، مصر وفلسطين والصومال ولاجئي بورما ببنجلاديش والنازجين اليمنيين، إضافة إلى مخيمات النازحيين السوريين، ويقدر عدد المستفيدين من مشروع السلات الغذائية خلال الأعوام السابقة بأكثر من 350 ألف مستفيد بمخيمات النازحين واللاجئين بـ 8 دول.

وصرح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن مشروع السلة الغذائية أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التى تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بجانب خدمات الدعم الصحى بالمناطق التى تعانى من اضطرابات تؤدى إلى عدم توفر الغذاء والماء مثل الجفاف أو الأوبئة، وفى ظل انتشار فيروس كورونا تم إضافة بعض مواد النظافة الشخصية للتغلب على انتشار الفيروس بين مخيمات النازحين واللاجئين والأحياء الفقيرة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض سوء التغذية تمثل المسبب الأكبر ضمن الأسباب المؤدية إلى وفاة الأطفال خاصة فى الأماكن الفقيرة، حيث تزداد أمراض سوء التغذية عند كثير من الأمهات مما يترتب عليه ان تصبح الأطفال هزيلة وعرضة لأمراض خطيرة.

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