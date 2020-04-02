209 وفيات وأكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا فى البرتغال

أعلنت السلطات الطبية الوطنية في البرتغال، اليوم الخميس، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد 9 آلاف حالة.وقالت المديرية العامة للصحة في البرتغال، حسبما ذكرت قنوات إخبارية: إن عدد الوفيات ارتفع من 187 إلى 209 خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن 68 مصابا بكورونا تعافوا من المرض.ووافق البرلمان البرتغالي، في وقت سابق اليوم، على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في 19 مارس الماضي، حتى 17 أبريل، وسابقا، أعلنت الحكومة عن تمديد تعليق الرحلات بين البرتغال وإيطاليا، أكثر البلدان الأوروبية تضررا من وباء كورونا، حتى 7 أبريل.