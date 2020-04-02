السعودية: تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات وتعافى 64

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 1885 حالة.وذكرت الصحة السعودية- حسب قناة العربية الإخبارية- أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها جاءت كالتالي "48 حالة في مكة المكرمة، 46 حالة في المدينة المنورة، 30 حالة في جدة، 9 حالات في الخفجي، 7 في الرياض، 6 في خميس مشيط، 5 في القطيف، 4 في الظهران، 4 في الدمام، 2 في أبها، وحالة واحدة في كل من الخبر ورأس تنورة، أحد رفيدة، وبيشة".وأكدت الوزارة تعافي 64 حالة جديدة من مصابي كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 328 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في المملكة أقل من مثيلتها في الكثير من دول العالم، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.