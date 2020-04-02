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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات وتعافى 64

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:17 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 1885 حالة.

وذكرت الصحة السعودية- حسب قناة العربية الإخبارية- أن الحالات الجديدة التي تم تسجيلها جاءت كالتالي "48 حالة في مكة المكرمة، 46 حالة في المدينة المنورة، 30 حالة في جدة، 9 حالات في الخفجي، 7 في الرياض، 6 في خميس مشيط، 5 في القطيف، 4 في الظهران، 4 في الدمام، 2 في أبها، وحالة واحدة في كل من الخبر ورأس تنورة، أحد رفيدة، وبيشة".

وأكدت الوزارة تعافي 64 حالة جديدة من مصابي كورونا، ليصل إجمالي المتعافين إلى 328 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أن منحنيات تصاعد أعداد الحالات في المملكة أقل من مثيلتها في الكثير من دول العالم، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من حيث النظافة والتباعد الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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