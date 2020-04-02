خبير: تعاون القطاع الخاص مع «العام» يدعم الصادرات

قال محمد شعير الخبير الاقتصادي، إنه يجب على القطاع العام والقطاع الخاص أن يتكاتفا خلال هذه الفترة الحرجة للبلاد من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم الناتج المحلي.وأضاف شعيرلـ"الدستور"، أن وجود القطاع الخاص بجانب الشركات الحكومية سيضيف منفعة عامة مما سيعود عليه أيضا بالنفع، خاصة بعد إطلاق الحكومة عدد من المحفزات الاستثمارية والصناعية والتي تضمن نجاح المشروعات بمختلف قطاعاتها في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام سيؤدي إلى ارتفاع حجم الصادرات ويدعم كثير من المصدرين بحصولهم على فرص تصديرية غير مسبوقة، فضلا عن خلق أسواق جديدة للصادرات المصرية بالخارج.